Всегда на связи с близкими: новые возможности семейного тарифа от "Билайна"

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"Билайн" разработал новую линейку тарифов "Близкие люди" для семейного и мультидевайсного потребления, где можно объединить все SIM-карты семьи или близких людей в одном тарифе. В новых тарифах появилось еще больше возможностей для общения: безлимитные мессенджеры, бесплатные и неограниченные звонки для связи с близкими практически по всей стране. Кроме того, новая линейка также подходит для управления всем парком устройств клиентов, включая умные девайсы – единый счет делает понятным и прозрачным контроль расходов в приложении "Мой Билайн".

Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду "Билайн", уверена, что каждый хочет для своих близких только самого лучшего и качественного. Близкие люди – это не только семья. Тарифы "Билайн" предназначены для всех, кто хочет выгодно общаться с друзьями, родными или просто знакомыми. Для тех, кто хочет понятного и прозрачного управления самими современными ТВ-сервисами. А также для тех, кто хочет объединить все свои девайсы и умные устройства в одном счете. Чем больше людей подключено к одному к тарифу, тем дешевле будет стоимость услуг для одного клиента. Важным изменением также стала отмена повышенной стоимости междугородних звонков. Теперь для клиентов "Билайна" действует единая цена на все звонки по всей стране.

"Потребность проводить больше времени с родными и близкими становится ценностью № 1 для россиян", – говорит Ирина Лебедева. – "Первые тарифы для семейного потребления "Билайн" запустил в 2016 году, опередив этот тренд. И сегодня с нами уже более 4 млн клиентов семейных предложений, довольных простотой и удобством продукта, возможностью экономить семейный бюджет. Мы рады представить новую продуктовую линейку "Близкие люди".

Больше возможностей для общения с родными и близкими



Преимуществами семейных предложений предыдущего поколения были возможность объединить номера семьи в одном тарифе и счете, разделить пакеты минут и интернета с родными, вместе смотреть "Билайн ТВ" и пользоваться домашним интернетом бесплатно, и при этом свободно управлять услугами с помощью единого личного кабинета.

В новой тарифной линейке "Билайн" сохранил все эти преимущества и добавил к ним новые возможности для общения:

популярные мессенджеры стали бесплатными;

неограниченные звонки с семейной опцией* без дополнительных расходов;

любимый мобильный номер любого оператора;

единая стоимость на местные и междугородние звонки сверх пакета.

К тому же "Билайн" в Алтайском крае активно развивает мобильный интернет 4G. Благодаря новым базовым станциям, построенным в 2019 году, 4G был впервые запущен в 250 населенных пунктах, расположенных по всех 60 районах Алтайского края, в том числе в городах Алейске, Белокурихе, Горняке, Заринске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Славгороде, закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Сибирский.

Версия новой линейки "Близкие люди" в Алтайском крае включает сразу шесть новых тарифов с абонентской платой от 400 до 2500 рублей. Объем и наполнение тарифов зависит от выбранного пакета. При этом, чем старше тариф, тем больший объем услуг входит в абонентскую плату.

Безлимит на разные мессенджеры

"Билайн" обнуляет интернет-трафик на разные мессенджеры в тарифах новой линейки "Близкие люди", ведь порядка 60% интернет-трафика клиентов семейных тарифов приходится на мессенджеры. В тарифах "Близкие люди 1" и "Близкие люди 2" тарифицироваться не будут текстовые и аудиосообщения, голосовые и видеозвонки в WhatsApp (12+), Viber (18+), Snapchat (12+), Skype (12+), ICQ (12+), KaKaoTalk (6+), Google Hangouts (6+), WeChat (18+), а начиная с тарифа "Близкие люди 3" и старше – интернет безлимитный.

"Любимый номер"

"Билайн" открывает для своих клиентов возможность подключения любимого мобильного номера любого оператора связи разных регионов России, так как по данным внутренней аналитики "Билайн" порядка 25% семейных клиентов хотя бы раз в месяц звонят в другие регионы. Такой возможностью могут воспользоваться клиенты тарифов "Близкие люди", в том числе и владельцы дополнительных номеров, которые пользуются совместными пакетами услуг с основным номером.

Звонки на любимый номер не расходуют основной пакет минут тарифа. При этом звонки на номера "Билайна", выбранные в качестве любимого номера, безлимитны и бесплатны. Вызовы на любимые номера других российских операторов продолжительностью более 1000 минут в месяц тарифицируются по цене местных вызовов на номера других операторов сверх пакета. Услуга без оплаты за подключение, без абонентской платы и платы за смену любимого номера.

Для подключения достаточно набрать USSD-команду *303*любимый номер#. В ближайшее время подключить любимый номер можно будет и в приложении "Мой Билайн" (12+).

Одна страна – одна цена

На всех тарифах новой линейки звонки из пакета минут можно расходовать на любые номера операторов мобильной связи России. Таким образом, для клиентов тарифов "Близкие люди" нет разницы между стоимостью местных и междугородних звонков. Стоимость одной минуты разговора на номера других операторов сверх основного пакета минут приравнивается к местным звонкам и составит 3 рубля. Звонки на номера "Билайна" сверх пакета не тарифицируются.

Более подробная информация о новых тарифах доступна на сайте города подключения.

Предложение для физ. лиц – абонентов тарифных планов (ТП) "Близкие люди" 5/6 (кроме г. Москва), "Близкие люди" 4/5 (для г. Москва). Тарифная линейка "Близкие люди" доступна на территории РФ, кроме Республики Крым, г. Севастополя, при технической возможности подключения. Стоимость услуги "Безлимитные звонки для семьи" – 0 руб. Услуга доступна только при: 1) подключении платных услуг "Дели все"/"Дели гиги" в зависимости от ТП (при подключении до 30.06.2020 эти услуги предоставляются со скидкой 100%); 2) наличии подключенных к основному номеру дополнительных номеров; 3) нахождении вызывающего абонента в регионе подключения. Подробнее об организаторе акции, стоимости и условиях подключения – на beeline.ru

ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

Департамент пресс-службы ПАО "ВымпелКом":

Тел.: +7 495 139 27 26;

E-mail: media@beeline.ru