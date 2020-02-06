Работник алтайского завода организовал кражу сыра на 3,7 млн рублей

Кражу сыра в особо крупных размерах раскрыли сотрудники отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ СУ ГУ МВД России по Алтайскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские выяснили, что 58-летний работник завода по производству молочной продукции организовал и возглавил преступную группу из 15 человек.

Они занимались хищением и реализацией сыра, изготовляемого предприятием. Каждый из участников банды исполнял свою роль в процессе. Одни сотрудники прятали товар на складе, другие выносили его с территории, третьи – вывозили и продавали.

Хищения проводились с декабря 2017 года до февраля 2019 года. В результате участники ОПГ вывезли с маслосырзавода продукцию общей стоимостью 3,7 млн рублей. При обысках у них изъяли 580 кг сыра. Продукцию вернули предприятию.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы переданы в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. Они находятся под подпиской о невыезде. На их имущество общей стоимостью 2,8 млн рублей наложен арест.