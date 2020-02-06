Осужденных направили на очистку улиц Барнаула от снега

Ликвидировать последствия мощных снегопадов в Барнауле помогают осужденные, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

На уборку городских улиц вывели людей, которым за их проступки суд назначил обязательные работы. Такой вид наказания предусмотрен за преступления, которые не представляют серьезной опасности для общества. Труд не оплачивается.

"Осужденные закреплены за участком на нечетной стороне пр. Ленина, от ул.Матросова – до ул. Северо-Западная, – уточнили в ведомстве. – Они занимаются очисткой тротуара, подходов к пешеходным переходам и остановочных площадок от снега и наледи".

В список подлежащих уборке осужденными территорий также вошли социально-значимые объекты. Контролируют рабочий процесс сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее ГУ МЧС России предупредило жителей Алтайского края о резком потеплении, ледяном дожде и мокром снеге, а также связанной с этими явлениями гололедице. Водителям и пешеходам рекомендовали соблюдать меры безопасности в непогоду.