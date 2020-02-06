Алтайский жених отправил на весы даму с восьмым размером на шоу "Давай поженимся"

Сергей и Екатерина / Фото: скриншоты с экрана

Житель Алтайского края стал одним из претендентов на руку и сердце героини шоу "Давай поженимся". Запись выпуска можно посмотреть на сайте Первого канала.

Невесте 48 лет. Екатерина работает на трех работах: охранником, лаборантом и уборщицей.

"Гордится грудью восьмого размера, мечтает влюбиться без памяти, признается, что в отношениях для нее важен секс, предупреждает, что любит драться, и может запустить вазой в обидчика", — представила героиню ведущая Лариса Гузеева.

36-летний Сергей представился журналистом и ведущим свадьб из Алтайского края. Он признался, что мечтает заработать на квартиру в Москве, не желает жениться и заводить детей, гордится умением прожить на 25 тысяч рублей и любит женщин с аппетитными формами.

Именно последнее и восхитило гостя с Алтая, который не жалел комплиментов в адрес бюста Екатерины.

Чтобы найти подход к сердцу женщины, он пригласил ее на весы для совместного взвешивания. Они показали 209 кг, после чего Сергей заявил, что до заветной цифры в 210 килограммов не хватает всего одного.

Чтобы восполнить этот недочет, он привез в студию "сибирских пирожков" и стал ими кормить невесту. Нестандартный подход не возымел желаемого эффекта – невеста выбрала другого участника шоу.