Барнаульцев бесплатно проверят на рак 8 февраля

Краевой центр медицинской профилактики "Центр общественного здоровья" проведет бесплатные обследования на онкологические заболевания 8 февраля.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, желающих пройти диагностику ждут с 11:00 до 15:00 в торговом центре "Пионер" (пр. Ленина, 102в). Ее проведут онкологи Алтайского краевого онкологического диспансера "Надежда".

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы против рака. Его проводят в выходной день, чтобы пообщаться со специалистами смогли как можно больше людей.

Чтобы попасть на прием, необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Также можно будет пройти обследование на выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, а также узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, артериальное и внутриглазное давление, индекс массы тела.