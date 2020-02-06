Истощенного ребенка забрали у матери-вегана в Ставрополье

Органы опеки изъяли ребенка у 44-летней матери-одиночки в Кисловодске из-за сильного истощения – девочке больше года, а она весит меньше семи килограммов и все еще не ходит, сообщает РЕН ТВ.

Женщина плачет и винит во всем врача, которая "приходила и придиралась". Правоохранительные органы придерживаются другой позиции – своим нежеланием принимать медицинскую помощь Светлана Кондрашкина создала угрозу здоровью ребенка.

Против нее возбудили уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

После тщетных попыток переубедить женщину разрешить лечение ребенка, у которого понижен гемоглобин, ее дочку передали в детский дом.

По информации Mash, Кондрашкина придерживается принципов веганства. Ребенка она кормила соответствующим образом: "грудным молоком и веганскими прикормками", утверждает издание.