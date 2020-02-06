Путин отправил в отставку четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от руководящих должностей пятерых офицеров, в том числе четырех генералов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Трое из отправленных главой государства в отставку представляют структуру МВД. Это руководители региональных главков полиции генерал-майоры Николай Аксенов (Амурская область), Николай Афанасьев (Приморский край) и Виктор Половников (Коми).

Примечательно, что последний на момент распоряжения российского лидера находится в СИЗО. Его подозревают во взятке в особо крупном размере.

Также свои посты покидают начальник ГУ МЧС России по Чечне генерал-лейтенант полиции Руслан Яхьев и замруководителя Главного следственного управления СК по Московской области полковник юстиции Александр Сарафанов.