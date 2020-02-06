Имущество "неясного происхождения" арестовали у жены банкира в Лондоне

Жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Замира Хаджиева может стать первой жительницей Великобритании, у которой конфискуют имущество "неясного происхождения, сообщает Business FM.

По новому закону "Ордер на богатство неясного происхождения" по специальному запросу она обязана раскрыть источник дохода, который объяснит ее баснословные траты. А их оказалось совсем немало.

Официально не имеющая дохода женщина только в лондонском универмаге Harrods за 10 лет потратила 16 млн фунтов стерлингов (свыше 1,3 млрд рублей по текущему курсу). Кроме того, она приобрела дом в фешенебельном лондонском районе за 11,5 млн фунтов, поле для гольфа (10,5 млн фунтов) и суперджет Gulfstream G550.

Добавляет подозрений правоохранителям и тот факт, что ее супруг сейчас отбывает 16-летнее тюремное заключение в Азербайджане по обвинению в мошенничестве и растратах.

Как и ожидалось, Хаджиева не раскрыла источники финансирования. После этого ее имущество арестовали. Теперь у нее есть семь дней, чтобы объяснить, где она взяла столько денег.

Если этого не случится, то арестованные ценности и недвижимость конфискуют, а затем пустят с молотка. Выручка от продажи пойдет в государственную казну.