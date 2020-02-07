Накипело. Жители Славгорода и Ярового пожаловались на коммунальные проблемы

Депутат парламента Алтайского края, член партии "Справедливая Россия", эксперт в коммунальной сфере Людмила Суслова провела встречу с жителями Славгорода и Ярового. Люди рассказали о таких коммунальных проблемах, которые удивили даже депутата.

"Когда мы услышали, что к нам в Славгород приедет с обучающим семинаром депутат АКЗС от "Справедливой России", настоящий профи в коммунальных вопросах Людмила Суслова, мы считали часы до встречи. Потому что накипело... Руки опускаются от безысходности", – цитирует участников встречи пресс-служба партии.

Встреча прошла 5 февраля в Славгородском музее. Людмила Суслова рассказала, как грамотно требовать перерасчет, как добиться нормального общения с управляющими кампаниями, как составить договор управления, и почему такой заоблачный тариф на тепло (а в Славгороде он 2692,95 рублей за гигакалорию), как можно использовать средства по программе капремонта.

Поговорили о многих других проблемах в сфере ЖКХ, но даже Суслову — не просто эксперта, а руководителя партийного движения "Коммунальный дозор" — поставили в тупик некоторые ситуации.

Депутат взяла документы по некоторым ситуациям и обещала разобраться и лично обратиться в соответствующие органы.

"К примеру, Людмила Суслова выразила уверенность в перспективе разрешения вопроса по общедомовому прибору учета, который то по нескольку раз уходит на поверку, то устанавливается "на обратку", а в итоге страдают люди, которые вынуждены платить в два раза больше, задним числом и по нормативу, рассказала уже в личной беседе запутанную историю своего дома Елена Рудовол Депутат сразу предупредила, что в этом вопросе стоит разбираться отдельно с привлечением соответствующих органов, но шансы на победу есть", — уточнили в пресс-службе партии.

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