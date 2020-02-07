Синоптики обещают дождь в Алтайском крае 7 февраля

Неблагоприятную погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 7 февраля, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -5°C до 0°C (по югу – до +6°C), ночью – от -1°C до -6°C (местами – до -11°C). В отдельных районах выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Сохранится сильный ветер. Его скорость может достигать до 18 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от 0°C до +2°C, в темное – от -3°C до -5°C. Пройдет мокрый снег с дождем. Эксперты ЦГМС ожидают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 15 м/с.