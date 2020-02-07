Ученые доказали, что речь пингвинов подчиняется законам лингвистики

Международная группа ученых проанализировала 590 записей "разговоров" очковых пингвинов, и пришла к выводу, что их речь подчиняется человеческим правилам лингвистики, сообщает iReactor.

Речь идет об основных законах естественных языков: Зипфа и Менцерата. Первый гласит, что короткие слова встречаются в речи чаще, чем длинные. Второй констатирует, что длинные слова состоят из коротких.

На основании полученных результатов итальянские и французские ученые пришли к выводу, что эти правила полностью соблюдаются пернатыми. Это опровергает гипотезу, что только у приматов существуют законы естественных языков.

Ранее японская исследовательница Ацуко Сайто провела ряд исследований в кошачьих кафе, которые доказали, что все кошки знают свои имена. Просто в отличие от собак они не обращают внимания на зов человека, когда им ничего от него не нужно.