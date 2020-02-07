Великобритания отменит часть санкций в отношении России

Власти Великобритании намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России, сообщает ТАСС. Отмена произойдет после того, как закончится переходный период по Brexit.

Королевство планирует отменить ограничения на такие российские товары как алюминиевая фольга, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония. Остальные пошлины продолжат действовать без изменений.

Помимо России в списке указаны такие страны, как Белоруссия, Бразилия, Индия, Китай, Малайзия, Республика Корея, США, Турция, Украина и прочие.