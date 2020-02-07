Великобритания отменит часть санкций в отношении России

Власти Великобритании намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России, сообщает ТАСС. Отмена произойдет после того, как закончится переходный период по Brexit.
Королевство планирует отменить ограничения на такие российские товары как алюминиевая фольга, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония. Остальные пошлины продолжат действовать без изменений.
Помимо России в списке указаны такие страны, как Белоруссия, Бразилия, Индия, Китай, Малайзия, Республика Корея, США, Турция, Украина и прочие.
Комментарии
расия как обычно прогнется, скажет "партнеры решили наладить контакты", и начнет поставки, а нужно сказать, мы вам ничего поставлять не будем, наши собственные санкции против вас - никто не отменял!
Санкции не против России, а против действий путинского режима. Не надо бедной Россией как портянкой прикрываться.
Не надо ..., санкции бьют по России, по ее бюджету, по ее экономике, а значит по каждому из нас. Причем наиболее больнее бьют по наиболее незащищенным, потому что у кого денег полно, им и с санкциями не очень плохо, вместо двух миллиардов, зарабатывают один, вот, ..., проблема у богатых. А из-за проблем в экономике начинаются проблемы с социальной защитой социально незащищенных. И ведь не хотят отдавать из своего заработанного миллиарда, он ведь, типа, честно заработан
Абориген, за тобой еще не пришли???
7.02.2020 10:42
Агрессивная Реальность
Абориген, за тобой еще не пришли???
Принудительное лечение психически нездоровых граждан запрещено.
7.02.2020 10:44
- гость -
Поэтому пользуйся плодами демократии.
Разве санкции были не на пользу?
Из ЕС вышли, теперь могут сами отменять/принимать отдельно от ЕС.
Британия всегда нуждалась в странах, которые можно пограбить....
Россия одна из них.
то 11:32
-----И на какие же вещи россияне погорели от британцев? )
Радость то какая! Теперь мы им природные богатства сможем продавать, а денежки от продажи сразу будут оседать в английских банках, на счетах наших олигархов.
Пофиг, усилили, отменили, все пофиг, нас это не касается