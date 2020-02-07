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Великобритания отменит часть санкций в отношении России

, ИА "Амител"
Речь идет о пошлинах на некоторые товары
Фото: izhvisa.ru

Фото: izhvisa.ru

Власти Великобритании намерены отказаться от некоторых торговых ограничений в отношении России, сообщает ТАСС. Отмена произойдет после того, как закончится переходный период по Brexit.

Королевство планирует отменить ограничения на такие российские товары как алюминиевая фольга, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония. Остальные пошлины продолжат действовать без изменений. 

Помимо России в списке указаны такие страны, как Белоруссия, Бразилия, Индия, Китай, Малайзия, Республика Корея, США, Турция, Украина и прочие. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

7.02.2020 09:57
- гость -

расия как обычно прогнется, скажет "партнеры решили наладить контакты", и начнет поставки, а нужно сказать, мы вам ничего поставлять не будем, наши собственные санкции против вас - никто не отменял!

7.02.2020 10:34
АБОРИГЕН

Санкции не против России, а против действий путинского режима. Не надо бедной Россией как портянкой прикрываться.

7.02.2020 10:41
гость

Не надо ..., санкции бьют по России, по ее бюджету, по ее экономике, а значит по каждому из нас. Причем наиболее больнее бьют по наиболее незащищенным, потому что у кого денег полно, им и с санкциями не очень плохо, вместо двух миллиардов, зарабатывают один, вот, ..., проблема у богатых. А из-за проблем в экономике начинаются проблемы с социальной защитой социально незащищенных. И ведь не хотят отдавать из своего заработанного миллиарда, он ведь, типа, честно заработан

7.02.2020 10:42
Агрессивная Реальность

Абориген, за тобой еще не пришли???

7.02.2020 10:44
- гость -


7.02.2020 10:42
Агрессивная Реальность

Абориген, за тобой еще не пришли???



Принудительное лечение психически нездоровых граждан запрещено.

7.02.2020 10:58
АБОРИГЕН

7.02.2020 10:44
- гость -
Поэтому пользуйся плодами демократии.

7.02.2020 10:59
- гость -

Разве санкции были не на пользу?

7.02.2020 11:16
- гость -

Из ЕС вышли, теперь могут сами отменять/принимать отдельно от ЕС.

7.02.2020 11:32
- гость -

Британия всегда нуждалась в странах, которые можно пограбить....
Россия одна из них.

7.02.2020 11:45
- гость -

то 11:32
-----И на какие же вещи россияне погорели от британцев? )

7.02.2020 12:03
- гость -

Радость то какая! Теперь мы им природные богатства сможем продавать, а денежки от продажи сразу будут оседать в английских банках, на счетах наших олигархов.

7.02.2020 12:14
- гость -

Пофиг, усилили, отменили, все пофиг, нас это не касается

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