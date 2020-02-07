Пока везде водка дорожает, на Алтае – дешевеет

Эксперты из IT-компании "Эвотор" провели исследование на основе данных 600 тысяч онлайн-касс по всей стране и выявили, в каких регионах России водках самая дорогая, а в каких – наиболее доступная. Результатами исследования поделилось РИА "Новости".
Выяснилось, что в период с января 2019-го по январь 2020 года цена на водку сильнее всего выросла в Севастополе – на 18%, или до 299 рублей за 0,5 литра. В Москве и Санкт-Петербурге цена поднялась до 343 и 319 рублей. Заметное подорожание также зафиксировано в Волгоградской (17%) и Ивановской (15,5%) областях, где за бутылку придется отдать 326 и 301 рубль соответственно.
А вот в некоторых регионах водка подешевела. Так, на Алтае цена за пол-литровую бутылку снизилась до 286 рублей. Понижение цен также отмечено в Забайкальском крае (до 288 рублей), Оренбургской (до 279 рублей), Калининградской (до 284 рублей) и Еврейской автономной (до 378 рублей) областях.
Исследователи отмечают, что самый доступный алкоголь можно найти в Удмуртии – там водка стоит всего 241 рубль за 0,5 литра.
Комментарии
Ура! А то вчера написали, что Алтайский край не самый пьющий, нужно улучшать статистику, стремиться выбиться на ведущие позиции!
Если водка будет пять, мы её все будем брать. Если водка станет восемь, всё равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, - нам и десять по плечу! Если цены станут больше, То мы сделаем как в Польше. Если будет двадцать пять- Будем Зимний брать опять
А вот в некоторых регионах водка подешевела. Так, на Алтае цена за пол-литровую бутылку снизилась до 286 рублей.
брехня!
самая дешевая в прошлом году была по 215. с января уже по 230
Эксперты из IT-компании "Эвотор" провели исследование на основе данных 600 тысяч онлайн-касс
тупые эксперты провели тупое исследование и сделали неправильный вывод...
это не водка дорожает или дешевеет. это покупают более дорогую или дешевую.
Жаль людей, пьющих ректификат.
Это пойло просто яд с известной химической формулой. Без вкуса, без аромата, без цвета.
С чем можно сравнить «аромат» водки? С уколом в жопу. Запах тот же.
Все(ну или почти все) что связано с уколами-здоровья для.А здесь без спирта никак не обойтись.Вывод:Спирт для здоровья .Особенно в Сибири.Наверное потому сибиряки считаются самыми крепкими и здоровыми.)
чё разбушевались? узбагойтесь, узбагоина хлебните
7.02.2020 11:35
месный,а он на спирту?
Эх! Чо убрал то, нервных потроллить не даёшь.((
Надо брать!