Иммунитет россиян проверят на сопротивляемость коронавирусу

Коронавирус 2019-nCoV могут включить в систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета, сообщают "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Сообщается, что новая система позволит контролировать уровень сопротивляемости иммунитета жителей страны к разным заболеваниям. В НИЦ подчеркивают, что система действует с 2018 года в девяти субъектах России в тестовом режиме – в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и некоторых других.

У россиян берут кровь и по результатам анализа определяют, к каким заболеваниям есть антигены или антитела. Стало известно, что с помощью этих данных специалисты могут сделать вывод о состоянии иммунитета россиян в целом. Кроме того, с помощью этих и других данных искусственный интеллект сможет рассчитать время и динамику распространения конкретного заболевания в том или ином регионе.

Завлабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных организмов в подразделении НИЦ Владимир Гущин добавил, что новый тип коронавируса будет обязательно включен в систему всероссийского мониторинга иммунитета, если сохранит эпидемиологический фактор.

"Не исключено, что коронавирус станет чем-то обыденным, вроде кори, и мы будем прививаться от него. Если иммунитет окажется нестойким, то возможна повторная вакцинация", – добавил эксперт.

Напомним, ситуация с коронавирусом осложняется с каждым днем: число жертв и зараженных только растет, а в ближайшее время ожидаются трудности с поставками продуктов и электроники из Китая.