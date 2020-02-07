Samsung неожиданно начал блокировать телевизоры россиян

Пользователи пожаловались на блокировку ряда функций в телевизорах Samsung, пишет РИА "Новости".
На некоторых устройствах начала выводиться надпись: This TV is not fully functional in this region ("Не все функции этого телевизора доступны в данном регионе"), а также прекратили работу некоторые приложения.
Представители компании объяснили, почему у людей перестает работать техника. Дело в том, что блокировке подверглись те приложения, которые были созданы для использования в других странах. Не все продаваемые в России телевизоры имеют преднастройки именно для этого региона.
"Все телевизоры, сертифицированные для продажи на территории России, в полном наименовании модели оканчиваются на латинские буквы RU", – пояснили в компании.
Комментарии
У Самсунга это регулярно, хитропопая компания, на смарте 2013 года выпуска перестал поддерживаться Ютуб, в поддержке послали, типо старый, не поддерживаем, иди покупай новый. Конечно купил, но не Самсунг уже.
Вот тебе и цифровая экономика! Телевизоры не работают, а что будет с автомобилем?