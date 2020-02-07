По уши: житель Алтайского края угрожал теще топором, а потом нырнул в выгребную яму

В райцентре Хабары Хабарского района Алтайского края 27-летний мужчина топором угрожал своей теще. На вызов прибыли сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю.

После того как машина росгвардейцев подъехала к частному дому, разгневанный мужчина с топором попытался скрыться. Однако сбежать с территории дома оказалось непросто, и подозреваемый решил спрятаться, как ему казалось, в самом надежном месте – в выгребной яме. Но скрыться от правоохранителей не удалось.

Жителя Алтайского края подозревают в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью и доставили в местную дежурную часть. На данный момент сотрудники МВД решают вопрос о возбуждении уголовного дела.