Число жертв коронавируса в Китае достигло 636 человек

Число жертв от эпидемии коронавируса в Китае по последним данным достигло 636 человек, передает национальная комиссия здравоохранения КНР.

При этом число заражений перевалило за 31 тысячу случаев. Отмечается, из общего числа погибших 618 жертв относятся к провинции Хубэй, в которой находится город Ухань, где и началась вспышка коронавируса в конце декабря прошлого года. Эти сведения передает сайт региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

В сообщении ведомства говорится, что за прошедшие сутки в провинции отмечено 69 новых смертей от коронавируса, 64 из которых произошли в Ухане. Также отмечается, что за сутки в провинции диагностировали еще 2447 новых случаев заболевания, а выписали из больниц 184 пациента.