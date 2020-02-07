Барнаульцы рассказали о грузовиках, которые вывозят снег на пешеходную аллею

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали, что грузовики вывозят снег на аллею на пересечении улицы 40 лет Октября и проспекта Космонавтов.

"Со вчерашнего дня КамАЗами свозится снег на аллею, за которой в прошлом году наконец-то начали ухаживать. Справа проезжая часть (две полосы в одну сторону и три – в другую, по факту сейчас по одной полосе в каждую сторону), которую никто за зиму ни разу не чистил, а также небольшая дорожка для пешеходов к трамвайной остановке. Теперь здесь горы снега, которые будут таять до июня", – написали местные жители в паблике Barnaul22.

Авторы сообщения отметили, что уже обращались в администрацию и не знают, кто может помочь в такой ситуации.