Заговоренный чеснок и привитые грузчики. Как наживаются на коронавирусе в России

Ажиотаж вокруг коронавируса, вспышка которого произошла в Китае, набирает все большие обороты. По данным ВОЗ на 6 февраля, общее число заболевших коронавирусом в мире составляет 28 293 человека. Из них 28 068 инфицированных и 564 скончавшихся – в Китае.

И пока одни паникуют и пугаются коронавируса, другие проявляют фантазию и пытаются на нем зарабатывать. Мы открыли сайт объявлений Avito.ru и нашли кучу объявлений, которые предлагают обереги от коронавируса, грузчиков, которые привиты от вируса, и даже стиральные машины без коронавируса. Публикуем самые интересные.

По тегу "коронавирус" на Avito.ru продается полезный и нужный во время эпидемии аксессуар – маска на лицо. Правда, цена немного пугает. На этом же сайте простую медицинскую маску можно купить рублей за 15.

Можно не мелочиться и сразу надеть противогаз. К тому же его стоимость в пять раз дешевле маски. Но в аренду.

Особые паникеры, которым недостаточно маски или противогаза, могут укрыться от коронавируса с ног до головы.

Также на сайте предлагают помочь разрешить спор туроператоров и путешественников, которые решили отказаться от путевки в Китай. Кстати, очень актуально в сегодняшней ситуации.

Попадается в объявлениях и "оружие от коронавируса", в народе называемое бесконтактным термометром. "За секунду вычислит больного китайца и не только", – обещает продавец.

Предлагают провести дезинфекцию помещения от коронавируса. Сложно сказать, насколько это эффективный метод борьбы с инфекцией, так как это, скорее, общая профилактическая мера.

Ну и какой вирус устоит против заговоренного русского чеснока? Коронавирус, трепещи!

Предлагают защититься от китайского коронавируса и с помощью меда. Ну а что, очень полезно, а главное, никакой химии и добавок.

К уже известным лечебным свойствам чаги теперь добавилась и профилактика от коронавируса.

Конечно, куда же без оберегов и амулетов от коронавируса. Обратите внимание на цену, продавец просит 1,6 млн рублей за эту вещицу. "Как только чувствует китайцев, нагревается", – говорится в объявлении. Просто магия какая-то.

Амулеты, обереги и народные средства? Все это ерунда против тепленького шарфика от коронавируса.

Встречаются и грузчики не простые, а привитые от коронавируса. (Но мы же помним, что вакцины от него пока не существует.)

Для любителей искусства продаются и товары с коронавирусной тематикой. Например, за эту картину автор просит 10 млн рублей. Цена – сказка!

Современные рыцари предлагают не принцессу спасти от дракона, а получить и распаковать посылку из Китая. За 700 рублей.

Продается даже уникальная возможность заразить коронавирусом свою бывшую или бывшего, а также любого недоброжелателя или начальника. Автор сообщения уверен, что заказанный им рюкзак пришел из Китая с бактериями коронавируса. "Купите у меня его быстрее", – умоляет Александр. Продавцу лучше ознакомиться с новостями о том, что шанс заразиться заболеванием через посылки минимален.

Главное – правильно расставить акценты.

Если вы ищете местечко на нашей планете, чтобы скрыться от надвигающейся эпидемии, вам понравится это объявление. Никакой коронавирус сюда не попадет, обещает владелец участка.

А вот с такими средствами и никакая вакцина уже не нужна.

Чистота – залог здоровья.

Коронавирус 2019-nCoV впервые обнаружили в городе Ухане провинции Хубэй в декабре 2019 года. Вспышка началась с городского рыбного рынка. Однако ученые считают, что источником заражения, скорее всего, стали летучие мыши. Для коронавируса характерно повышение температуры, кашель и сильная одышка. Уже зафиксированы случаи заболевания в Таиланде, Канаде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Франции, Германии, США, Великобритании, Италии, Филиппинах и других странах.