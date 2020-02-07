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В списке богатейших россиян сменился лидер

, ИА "Амител"
Состояние бизнесмена оценили в 25,1 миллиарда долларов
Владимир Потанин / Фото: yandex.ru

Владимир Потанин / Фото: yandex.ru

В списке самых богатых россиян сменился лидер. Им стал совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. Согласно данным Forbes, текущее состояние бизнесмена оценивается в 25,1 миллиарда долларов.

Второе место досталось главе "Лукойла" Вагиту Алекперову, который отстает от Потанина всего на 100 миллионов долларов.

При этом прежний лидер "Форбса", Леонид Михельсон, который является совладельцем "Новатэка", сместился на третье место – 24,9 миллиарда долларов.

Еще в 2010 году состояние Владимира Потанина оценивалось в 10,3 миллиарда долларов, а в "Форбсе" на тот момент бизнесмен занимал седьмое место.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

7.02.2020 12:39
- гость -

не, нормально так, а что. Совладельцы народного достояния миллиардеры.

7.02.2020 13:34
- гость -

пока клещи пьют кровь, организм хиреет

7.02.2020 13:43
- гость -

А вот как, допустим, господин Потанин относится к изменениям в Конституции, к созданию гоцсовета, к необходимости скорейшей реализации нацпроэктов?
Или ему плевать, он свою долю получит в любом случае? Бабки как шли, так и будут идти?

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