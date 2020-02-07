В списке богатейших россиян сменился лидер

В списке самых богатых россиян сменился лидер. Им стал совладелец "Норникеля" Владимир Потанин. Согласно данным Forbes, текущее состояние бизнесмена оценивается в 25,1 миллиарда долларов.

Второе место досталось главе "Лукойла" Вагиту Алекперову, который отстает от Потанина всего на 100 миллионов долларов.

При этом прежний лидер "Форбса", Леонид Михельсон, который является совладельцем "Новатэка", сместился на третье место – 24,9 миллиарда долларов.

Еще в 2010 году состояние Владимира Потанина оценивалось в 10,3 миллиарда долларов, а в "Форбсе" на тот момент бизнесмен занимал седьмое место.