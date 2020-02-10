Пусть победит сильнейший: Барнаул открывает двери для чемпионов Сибири

Четыре дня захватывающих состязаний между лучшими спортсменами разных возрастов ждут жителей Барнаула. Чемпионат Сибири по кикбоксингу состоится 4 марта. Мероприятие пройдет в спортивном комплексе "Победа". Важной частью мероприятия станут церемонии открытия и закрытия чемпионата, к разработке которых уже приступило творческое event-агентство EventCorpLife.

Команда агентства также обеспечивала атмосферу спортивного праздника на чемпионате и первенстве Алтайского края по кикбоксингу в декабре 2019 года. Мероприятия были посвящены памяти защитников Отечества в годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан.

В соревнованиях участвовали 211 спортсменов из городов Алтайского края и приближенных районных центров. Организаторами соревнований выступили Министерство спорта Алтайского края, Федерация кикбоксинга Алтайского края, Союз ветеранов Афганистана.

Чемпионат и первенство посетили почетные гости. Это министр спорта Алтайского края Алексей Анатольевич Перфильев, председатель правления Алтайской краевой общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" и член общественной палаты Алтайского края Сергей Вячеславович Завалихин, президент Сибирского федерального округа и вице-президент России по кикбоксингу Владимир Николаевич Григорьев, а также президент Федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Владимирович Перерядов.

Корпорация творчества EventCorpLife работала над церемонией открытия чемпионата и первенства. В холле гостей и спортсменов встретили курсанты военно-патриотического клуба "Память" и эксклюзивная выставка оружия. Патриотическая линия была продолжена во время самой церемонии: гимн Российской Федерации исполнил оркестр Барнаульского юридического института. Далее курсанты Барнаульского кадетского корпуса торжественно вынесли знамена государственных и общественных организаций. Курсанты Юнармии вручили цветы матерям Афганского дома.

Атмосфера чемпионата была пропитана не только патриотизмом, но и спортивным духом. Церемония открытия ознаменовалась девизом Федерации кикбоксинга Алтайского края: "Верь в себя! Ты чемпион своей жизни!" Идею спортивной патриотики ярко раскрыли режиссеры мероприятия Наталья Денисова и Анастасия Базылева в творческой коллаборации показательных выступлений спортсменов и хореографической постановки.

Кикбоксинг – это не просто боевое искусство. Это бойцы, которые сохраняют традиции, ценности и культуру спорта.

Чемпионат Сибири по кикбоксингу

4 марта 2020 года

Антона Петрова, 146г (ДС "Победа")



Вход свободный