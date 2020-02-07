Путин объяснил, почему жители Сибири массово уезжают в Москву и Санкт-Петербург

Президент России Владимир Путин накануне на заседании Президиума Госсовета и Совета по науке рассказал о системе распределения выпускников вузов и высказал свою точку зрения по поводу того, почему молодежь массово покидает регионы. Ранее Росстат опубликовал список пяти регионов с самой большой миграционной убылью. Среди них сразу три региона Сибири: Омская, Кемеровская области и Алтайский край.
"Жизнь кардинально поменялась. Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привлекательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха. Этими задачами нам и нужно вместе заняться", – пояснил Путин.
Он также высказался против различных предложений о "расселении" студенческой Москвы и Санкт-Петербурга. Путин констатировал, что не все региональные вузы в состоянии конкурировать со столицами.
"Выбор многих выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. Это мы прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет. И зачастую уже не возвращаются молодые люди туда, где родились, выросли. Регионы теряют самое ценное при этом – таланты, кадры, молодежь", – признал Путин.
Отметим, что по итогам 2019 года Алтайский край покинули более 15 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей в стране. Чаще всего молодежь из Алтая уезжает в Москву и Санкт-Петербург. Причем такая же тенденция наблюдается и в других регионах Сибири, Дальнего Востока и Центральной России, откуда ежегодно уезжают десятки тысяч человек. Среди основных причин переезда – низкая заработная плата. В Алтайском крае она традиционно самая маленькая среди всех сибирских регионов.
Комментарии
Про разницу в заработной плате умолчал,
Мы лучше знаем, почему мы уезжаем. Потому что зарплата в Москве за ту же самую работу в 3-4 раза выше барнаульской. Да ещё и выбор гораздо больше, проще выбрать место по душе.
А к этому добавляется ещё и удобная транспортная сеть, когда до работы комфортнее добираться.
Где же обещанные Путиным 25 млн.новых рабочих мест? В гипермаркетах на кассах? Объяснил он...Лучше бы промолчал.
Про климат забыл ещё... На мизерные зарплаты прожить сложно. Производство и другие места - кассы гипермаркетов...
В нашем маленько офисе трое детей сотрудниц в Питере и в Москве, дочери 10 лет как там, сын месяц в Питере з\п 80 тысяч, почти не искал сразу нашел, по сравнению с нашими 20ю.
Да прям там массово... У меня за 15 лет 10 знакомых уехало. Разве это много?
13-13. Зп 80. Аренда квартиры 40. Транспорт от работы до дома 100 р в день. Не много он выиграл в деньгах. В Барнауле можно на 40 тыс на работу устроиться
Опять коварный Путин, целую комиссию создали по поиску причин уменьшения населения в Сибири, бюджет утвердили, а он раз без всяких научных изысканий, такой проект поломал... Коварен.
Итак, друзья. Сравниваем ужасные 90-ые и 2020 год на примере футбола.
В 90-ых годах во второй футбольной лиге Сибирь и Дальний восток (где играет барнаульское «Динамо») играло 16-18 команд. Сейчас играет 6 команд. + 4 команды вышли в лиги выше – Томск, Новосибирск, Владивосток, Красноярск. Команды из Новосибирска и Владивостока банкротятся. Итого остается 6+2 команды из всей Сибири и Дальнего Востока на все три лиги.
Урал и Запад РФ имеют 53 команды второй лиги. Всего в трех лигах больше 100 футбольных команд. Так что развитие Сибири и Дальнего востока прет во всю!
Удивительно, в 90-ые годы во второй лиги играли Торпедо Рубцовск, Виктория Назарово, Реформация Абакан. Сейчас в 2020 г. даже у крупного восточно-сибирского города Иркутск нет денег на участие в чемпионате второй лиги.
Это не ответ, ответ другой. Уезжают, потому что выстроенная лично Путиным колониальная вертикаль относительно сносные условия жизни создает в метрополии, а в колониях бардак и нищета.
Политика зачистки окраин страны от молодежи в самом расцвете.
потом не удивляйтесь что когда концентрация достигнет максимумов, окраины начнут отваливаться.Звучит неблаговидно, но надо учиться смотреть реалиям в лицо.
7.02.2020 13:25
АБОРИГЕН
Это не ответ, ответ другой.
да, да он один всегда виноват, у тебя жена когда беременеет , тоже он!
Ну, сейчас-то всё круто изменится, раз понимание есть и отчёт отдаётся. Да же, дядь Вов?
Учитывая сколько нас тут ну допустим 600 тысяч, и если уезжает каждый 10й то это много, а приезжают с соседних республик сюда.
А их две:
1. Безработица и безденежье
2. Собачий климат
Ага. В Питере же прям шикарный Климат
Не вижу лютой безработицы. Всё мои друзья и знакомые прекрасно находят себе работу.. И работают далеко не за шапку сухарей
и козе понятно. коммуналка-выше московской . цены-примерно одинаковые. зарплаты-раза в 3-4 ниже московских. вот и весь расклад
Аборигеша, а когда из окрестных деревень люди переезжают в город, это можно назвать колонизаторской политикой Барнаула по отношению к Алтайскому краю?
Да, и ещё: вы представляете, из Москвы тоже переезжают)
Можно ли считать Москву несчастной и разграбляемой?))
. вот и весь расклад
.
да
весьма нагляден Ваш расклад
Это называется трудовая миграция.
Едут за перспективами и за лучшей жизнью. У кого какое понимание лучшего, тот так и поступает.
Многим Москва просто некомфортна в силу своих масштабов, да и не все по своему характеру и темпераменту могут там жить и работать.
Не всем там климатит, так сказать) знаю массу людей, которые Москву на дух не переносят.
7.02.2020 13:39
- гость -
Не вижу лютой безработицы. Всё мои друзья и знакомые прекрасно находят себе работу.. И работают далеко не за шапку сухарей
Такая же фигня! Все мои знакомые кто хотел получить вышку, получил, сейчас работают за зарплаты минимум 35-50 тыс. руб. Да не сразу, послу учебы работали за 14, нарабатывали опыт не умерли. Много знакомых из деревень те вообще рвут и мечут, но уже по второй ипотеке берут. А есть тюфяки ноют и ноют, работать не хотят так и живут с родителями и проклинают Путина, просиживая днями в пивнушках.
тот же учитель там получает 100 тысяч самый простой
живут с родителями и проклинают Путина, просиживая днями в пивнушках.
Во житуха!Никаких забот!Сиди,ной и пей,и работать не надо!Одно плохо-печенка не сдюжет.За то всегда можно на кого свалить.
7.02.2020 14:06
- гость -
Кто Вам это сказал?
Замещение коренного населения мигрантами - очень удобная политика: приезжие вякать не будут; чуть что, пригрозил им пальчиком, мол, вы и так на птичьих правах, и всё, твори какую угодно дичь, никто не остановит.
Бардак создаётся равнодушием.
тот же учитель там получает 100 тысяч самый простой
можно выйти на сайт с вакансиями и посмотреть, нет таких зарплат по 100 тыс. у учителей. Только если в частных школах.
7.02.2020 13:28
- гость -
Попытайся ещё раз что-то написать, но в этот раз сначала подумай.
7.02.2020 13:55
- гость -
А чему ты удивляешься? Действующая модель реализуется как на макро так и на микро уровне. Механизмы одни и те же, масштаб разный.
И не путай причины и количество людей уезжающих из Москвы с тем что происходит в российских регионах.
А что удивляться, политика государства нынче такая.
Поэтому всё логично и закономерно...регионы вымирают.
можно выйти на сайт с вакансиями и посмотреть,
.
я свою вакансию в Питере нашла за 80 тысяч, здесь у меня 21
пакую чемодан
Подытожим. Уезжают с Алтая и будут уезжать и никакая власть людям не указ так как:
1. Заработные платы ниже чем в столице в 3-10 раз. Практически по всем позициям: от дворника до наемного директора.
2. У нас суровый климат - холодно 9 мес в году, а молодёжь привыкла ходить без шапок и с голыми лодыжками. Летом 3 мес тепло, но мешают жить комары.
3. Неблагоустроенные общественные пространства. Москву и Питер вылизали, теперь они не хуже Вены и Лондона, а Барнаул как был местом с грязными тротуарами, лужами по щиколотку, а когда подсохнет - пыль столбом.
4. Ужасный общественный транспорт. С Москвой даже смешно сравнивать. Люди в ответ хотят ездить на автомобилях, но и тут их поджидают узкие и неубранные от снега дороги и пробки почти как в столице.
5. На отдых никуда не выбраться, все через Москву, а это сразу плюс стоимость авиабилета Б-М-Б (20-50 тыс руб на чел в зависимости от сезона). Ладно хоть в Тайланд и Вьетнам разрешили напрямую летать наши благодетели, крепостным на радость. Другая радость местных - в Горный съездить - так трасса узкая, ехать долго, а расширять ее до 4х полос будут с теми темпами лет 50. У москвичей весь
Это один из самых высоких показателей в стране.
Среди основных причин переезда – низкая заработная плата. В Алтайском крае она традиционно самая маленькая среди всех сибирских регионов.
Пишем,пишем,обсуждаем,обсуждаем и ничего не делают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...у москвичей весь мир рядом, да и на машине можно хоть на юг, хоть в Европу, все близко.
6. Бюджета Барнаула и Москвы в пересчете на одного жителя. На 1 барнаульца приходится всего 16 тыс в год бюджета, на 1 москвича - 160 тыс. руб. Один к десяти. Вот такое равенство граждан и возможностей.
Ещё есть вопросы, почему уезжаем?
7.02.2020 14:06
- гость -
тот же учитель там получает 100 тысяч самый простой
Про 100т.р не знаю, но моя подруга учитель начальных классов переехала в Питер зп 80т.р. Ни разу не пожалела. И отношение со стороны руководства не свинское как здесь.