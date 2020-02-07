Суд ужесточил приговор экс-антикоррупционеру Вадиму Надвоцкому

Бывший начальник ЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю Вадим Надвоцкий был приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере 25,8 млн рублей, но обвинение сочло наказание слишком мягким.

7 февраля Судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда согласилась с доводами обвинения и изменила приговор на шесть лет строгого режима. Штраф остался прежним. Кроме того, Надвоцкого лишили звания полковника полиции.

Суд конфисковал в доход государства эквивалент взятки, полученный экс-антикоррупционером, в размере 12,9 млн рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Напомним, что на протяжении трех лет Надвоцкиий брал взятки у руководителя двух предприятий, занимающихся продажей топлива. За эти деньги предприниматель хотел получить лояльность и покровительство от должностного лица.В ноябре 2018 года бывший начальник УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю, а также его знакомый были задержаны следователями совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.