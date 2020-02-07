На всех не хватит: барнаульцы устроили ажиотаж с медицинскими масками

В барнаульских аптеках начался ажиотаж на медицинские маски, передает "Комсомольская правда".
Так жители города пытаются защититься от эпидемии ОРВИ или коронавируса.
Стало известно, что многие организации занимаются активной закупкой медицинских масок – покупают от 50 и более штук для обеспечения своих сотрудников.
Отмечается, что на маски уже назревает дефицит: порой их покупают по 300 штук. Так, некоторые местные аптеки уже вводят ограничение – не больше 50 масок в одни руки.
Тем не менее покупать меньше, как говорят медики, бессмысленно: если пользоваться маской дольше 3-4 часов, человек будет вдыхать свои же вирусы и бактерии. По данным Минздрава, дефицита медицинских масок в государственных аптеках сейчас нет.
Цены на медицинские маски в Барнауле пока не повышались – средняя цена до сих пор составляет 4-4,5 рубля за штуку.
Комментарии
Я покупала по 15 руб. И мне ещё сказали что я дёшево взяла. Аптеку где продают по 5 рублей маску ещё найти надо,
Kat
Я покупала по 15 руб.
И куда вы в них ходить собираетесь?)))
Покупайте лучше скафандр уж.
даже школьник знает что маска не уберегает от вирусов настолько они малы