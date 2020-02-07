На всех не хватит: барнаульцы устроили ажиотаж с медицинскими масками

В барнаульских аптеках начался ажиотаж на медицинские маски, передает "Комсомольская правда".

Так жители города пытаются защититься от эпидемии ОРВИ или коронавируса.

Стало известно, что многие организации занимаются активной закупкой медицинских масок – покупают от 50 и более штук для обеспечения своих сотрудников.

Отмечается, что на маски уже назревает дефицит: порой их покупают по 300 штук. Так, некоторые местные аптеки уже вводят ограничение – не больше 50 масок в одни руки.

Тем не менее покупать меньше, как говорят медики, бессмысленно: если пользоваться маской дольше 3-4 часов, человек будет вдыхать свои же вирусы и бактерии. По данным Минздрава, дефицита медицинских масок в государственных аптеках сейчас нет.

Цены на медицинские маски в Барнауле пока не повышались – средняя цена до сих пор составляет 4-4,5 рубля за штуку.