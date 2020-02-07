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Наушники, три камеры и 64 Гб. МТС раскрывает реальные траты жителей Алтайского края

, ИА "Амител"
Компания МТС проанализировала итоги продаж в розничной сети в 2019 году

По итогам года крупный сотовый оператор определил, что жители Алтайского края стали больше тратить денег на расширение функционала телефонов за счет покупки дополнительных устройств. По информации МТС, жители региона в два раза чаще приобретали смарт-часы, наушники, беспроводные зарядные устройства и датчики разного назначения. А покупка новых смартфонов осталась на том же уровне, что и годом ранее. 

По сравнению с 2018 годом, в 2019-м средняя цена смартфона при покупке в салонах МТС выросла на тысячу и составила 16 600 рублей. В Алтайском крае стали чаще выбирать смартфоны среднего и высокого ценового сегмента, которые лучше фотографируют, быстрее работают и обеспечивают более комфортный опыт использования. Тренд года среди смартфонов – увеличение количества камер. За прошедший год число гаджетов с тремя и более объективами, купленных жителями края, выросло более чем в 12 раз по отношению к 2018 году.

Более 85% жителей края в 2019 году выбрали гаджеты с памятью 32 ГБ и 64 ГБ. Такие девайсы заняли соответственно 34% и 24% рынка в натуральном выражении. Высокая доля остается у смартфонов с 16 ГБ памяти – 15,5% и 8 ГБ – 13,2%. Устройства с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ памяти в 2019 году заняли всего 2% рынка в натуральном выражении.

Топ-3 смартфонов в 2019 году на рынке Алтайского края полностью состоит из "азиатов": это модели Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A50, Honor 7A.

На фоне замедления продаж смартфонов спрос на аксессуары у жителей края в 2019 году значительно вырос. Носимые устройства – умные часы, фитнес-трекеры – в рознице МТС стали покупать в два раза чаще. Главный аксессуар прошлого года – беспроводные наушники – стали одной из самых быстрорастущих категорий гаджетов. За год продажи выросли более, чем в три раза. Средняя цена снизилась до 8 100 рублей с 9 700 рублей, что объясняется выходом большого количества недорогих моделей у Apple, Samsung и Xiaomi. Продажи гарнитур Apple увеличились на 123% по отношению к прошлому году, Samsung – на 106%.

Топ-3 модели беспроводных наушников: Apple Airpods, Apple Airpods 2, Samsung Galaxy Buds.

Продажи умных часов росли в 2019 году по сравнению с 2018 годом за счет брендов: Samsung – 113%, Garmin – 57% и Apple – 48%. Топ-3 модели: Apple Watch Series 4 44 мм, Apple Watch Series 4 40 мм, Samsung Galaxy Watch Active.

Среди фитнес-браслетов лидируют бренды: Xiaomi – 124%, Honor – 74%, Jet – 70%. Топ-3 модели: Xiaomi Mi Band 3, Xiaomi Mi Smart Band 4, Xiaomi Mi Band 2.

МТС рассказал, что в 2020 году тренд на увеличение продаж аксессуаров станет еще заметнее в результате роста популярности умных колонок с голосовым ассистентом и датчиков для умного дома, говорят эксперты.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.02.2020 15:23
гость

Ну так доходы же растут

7.02.2020 15:25
гость

Кому то на лекарства не хватает, кому то на гаджеты

7.02.2020 16:45
- гость -

Раньше тоже мода была не беспроводную гарнитуру. Как полоумные ходили люди по улице "сами с собой разговаривали". Потом прошла мода. И эта пройдёт

7.02.2020 17:16
Серега

Никуда она не прошла, ты видно давно в вещественном транспорте не ездил. вся молодежь да и не только поголовно в наушниках.

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