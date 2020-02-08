Центробанк снизил ключевую ставку до 6%. Что это изменит?

Центральный банк России впервые в 2020 году изменил ключевую ставку с 6,25% до 6%. Такое решение было принято на заседании регулятора в пятницу, 7 февраля.

Почему снизили?

В ЦБ объяснили это решение более быстрым замедлением инфляции, темпами роста российской экономики и рисками существенного замедления мировой экономики. Годовая инфляция должна составить 3,5-4%.

Что изменится?

"Меняя ключевую ставку, Банк России влияет на процентные ставки в экономике и стоимость финансовых активов. Это, в свою очередь, влияет уже на спрос на товары и услуги и в результате – на цены", – прокомментировала amic.ru управляющая Отделением Барнаул Банка России Татьяна Винокурова.

Она пояснила, что при снижении ключевой ставки снижаются и ставки по кредитам в банках и для населения, и для бизнеса. Это стимулирует инвестиции и рост экономики. При повышении ставки тоже растут, но при этом сдерживается инфляция. Но изменения происходят не сразу – на ставках кредитов и депозитов, а затем и на конечных ценах это отразится только через несколько месяцев.

"Решения о снижении ключевой ставки и снижение доходностей облигаций федерального займа создают условия для дальнейшего снижения депозитно-кредитных ставок, что поддержит рост корпоративного и ипотечного кредитования. Вместе с тем постепенно замедляется рост потребительского кредитования, в значительной мере вследствие ужесточения неценовых условий под действием макропруденциальных мер Банка России", – пояснили в ЦБ.

Но ведь могли и не снизить

Да, эксперты прогнозировали разные варианты. Кто-то говорил, что ставка будет снижена, дабы замедлить уровень инфляции.

А руководитель аналитического отдела ГК "ФИНАМ" Алексей Ковалев в беседе с "Финмаркет" предполагал, что ставка будет сохранена.

"Дальнейшее снижение ставки произойдет только тогда, когда он удостоверится в необходимости стимулирования темпа роста потребительских цен. С учетом высокой базы января, да и в целом непродолжительности прошедшего с начала года периода, сделать такой вывод сейчас, на наш взгляд, не представляется возможным. Усилению осторожности Центробанка может, по всей видимости, способствовать и рост волатильности мировых рынков из-за китайского коронавируса", – заявил он.

О влиянии коронавируса на экономику amic.ru подробно рассказал кандидат экономических наук Артем Поломошнов. С одной стороны, длительное выпадение Китая из мировой экономики резко замедлит там производство. С другой стороны, снизится мировой валовой продукт. Последствия для мировой экономики большие. Настолько, что уже сегодня снижается цена на нефть. Она уже меньше, чем заложено в бюджете. Подробнее об этом в материале "Черный лебедь" приплыл. Коронавирус как начало мирового кризиса".

Ряд других экспертов считают сохранение ставки обоснованным еще и из-за назначения нового правительства и новых дорогостоящих задач президента.

Эксперты прогнозируют еще одно снижение ставки до 5,75% в 2020 году. И в самом ЦБ сообщили, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Справка

Ключевая ставка – годовой процент, под который Центробанк дает займы коммерческим банкам и принимает на депозит вклады.