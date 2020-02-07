Прокатили: лучших алтайских учителей начнут сплавлять по горным рекам на катамаранах

Лучшие учителя Алтайского края смогут бесплатно прокатиться на катамаранах по рекам Чумыш и Чарыш и отправиться в краеведческую экспедицию "К истокам горнозаводского дела на Алтае". Такую возможность молодым и опытным педагогам на средства гранта губернатора Алтайского края в сфере туризма дала автономная некоммерческая просветительская организация "Сельский учитель". В управлении по туризму сообщили, что "Титовский сплав" пройдет в 2020 году летом.

Подать заявку на участие в сплаве могут ветераны педагогического труда и молодые специалисты. Питание, прокат личного и группового снаряжения, доставка до места назначения и обратно для участников проекта являются бесплатными.

Заявки на участие в экспедиции принимают на электронную почту v.nadeshda@mail.ru. В ней необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, телефон и адрес электронной почты, место работы, специальность и выбранный маршрут. Контактный телефон 8-961-987-50-64.

Инициатором педагогических походов по Алтаю стал клуб титовцев – педагогов, отмеченных премией имени Степана Титова. Проект "Титовский сплав" существует с 2015 года и объединил 150 учителей. За это время совершено пять водных походов по реке Чумыш, три водных похода по реке Чарыш, две краеведческие экспедиции "К истокам горнозаводского дела на Алтае" и две экспедиции "К истокам Телецкого озера по Чулышманской долине".