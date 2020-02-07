Умер китайский врач, который первым сообщил о появлении коронавируса

Китайский врач Ли Вэньлян, который первым попытался предупредить коллег о распространении нового коронавируса, умер от этой инфекции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на больницу, где проходил лечение медик.

Ранее информация о его смерти уже появлялась в СМИ, но позднее ее опровергли. Теперь этот факт официально подтвердили представители медицинского учреждения.

"Ли Вэньлян ушел от нас в 2:58 в пятницу (21:58 мск в четверг)", – говорится в заявлении Центральной больницы Уханя в социальной сети.

Доктор Ли 30 декабря написал своим коллегам о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов. Тогда он еще не знал, что вирус принадлежит новому штамму. На следующий день ему и семи его коллегам вынесли предупреждение.