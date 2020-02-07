"Мерзость и нечистоты": священник просит переселения алтайских деревень

Священнослужитель Александр Микушин предлагает Роскосмосу переселить жителей высокогорных деревень в более безопасные районы Алтайского края.

По мнению священника, из-за запускаемых ракет с космодрома Байконур подвергаются опасности высокогорные села, так как падающие элементы ракет, которые Микушин назвал "мерзостью и нечистотами", могут нанести вред местному населению.

В частности священнослужитель раскритиковал запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" 7 февраля, которая вывела на орбиту британские спутники телекоммуникационной компании OneWeb.

"К слову, запуски с Байконура с британскими спутниками будут производиться один раз месяц в течение всего года. А это значит, что железные болванки, взлетающие с космодрома Байконур, будут сбрасывать мерзость и нечистоты на благословенный Алтай", – заключает Александр Микушин.

Священнослужитель считает, что Роскосмос мог бы направить часть доходов от совершенных сделок на переселение жителей высокогорных деревень Алтая в более безопасные районы края.