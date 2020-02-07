Сергей Шубенков признан лучшим барьеристом десятилетия

Барнаулец Сергей Шубенков признан лучшим легкоатлетом десятилетия в беге на 110 метров с барьерами. Список спортсменов составлял американский журнал Track & Field.

Спортивное издание составило собственные рейтинги, в которые вошли по десять лучших спортсменов в каждой легкоатлетической дисциплине.

"В активе 29-летнего Шубенкова золотая медаль Чемпионата мира (2015), бронзовая медаль ЧМ-2013 и серебряная ЧМ-2017, две золотые медали Чемпионатов Европы (2012, 2014), а также рекорд России (12,92 секунды)", – пишет официальный сайт Барнаула.