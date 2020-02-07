Звезда сериала "Интерны" рассказал о своей гомосексуальности студентам в душе

Американский актер Один Байрон в интервью журналисту Карену Шаиняну рассказал о том, как он сделал каминг-аут в России. Запись интервью опубликована на YouTube.

Байрон вспомнил, как в 2006 году признался в своей нетрадиционной ориентации студентам Школы-студии МХАТ, вместе с которыми он учился. Актер сообщил обо всем в тот момент, когда студенты мылись в душе и обсуждали девушек.

"И я выбрал этот момент, потому что не буду скрывать ничего. Выбрал этот момент, чтобы сказать, что я гей. А все голые и в душе", – сказал Один.

Байрон отметил, что его признание никак не повлияло на отношения с однокурсниками.