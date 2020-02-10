Год с новым сердцем: поможем мальчику Диме пройти обследование в Москве

Ровно год назад Диме Корякину сделали операцию по замене сердца. Пока сердечко окончательно не приживется, каждые три месяца мальчику нужно посещать московских врачей и пить большое количество препаратов. Сейчас Диме предстоит серьезное обследование – биопсия сердца для проверки на отторжение.

Сердце 80-летнего человека

Диагноз "рестриктивная кардиомиопатия" Диме поставили, когда ему было пять лет. Врачи распознали заболевание не сразу, а только когда у мальчика простая простуда перешла в пневмонию. После обследования выяснилось, что сердце ребенка напоминает орган 80-летнего человека.

Врачи понимали, что с таким сердцем мальчик долго не проживет, давали прогноз максимум на 10 лет. За это время мама Димы, Анастасия, искала разные пути, как помочь малышу. Когда Диме исполнилось 13 лет, он получил самый лучший подарок – квоту на трансплантацию сердца в московском центре.

"Это стало возможным благодаря работнику фонда "Облака" Наталье Ильиничне, которая каждый день билась за операцию для моего сына. Министерство поставило нас в очередь, но российские врачи не хотели за нее браться, отправляли в Индию. Мы понимали, что там она будет стоить миллионы рублей. Поэтому наша Наталья Ильинична каждый день обращалась во все инстанции. Через четыре месяца мы добились операции для Димы", – рассказывает мама ребенка.

Новое сердце как новая жизнь

Новое сердечко должно прижиться в Димином организме. Поэтому семье нужно каждые три месяца ездить в Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова для регулирования рецептуры медикаментов. Каждый день Дима принимает по 13 таблеток. Средства на проживание в Москве найти сложно, поэтому фонд "Облака" откликнулся на просьбу семьи и объявляет сбор.

"Ранее нам уже удавалось собрать в поддержку этой семьи более 100 тыс. рублей. Но сегодня особенный момент в лечебной истории мальчика. Диму ждет не простое назначение препаратов, а полноценное обследование. Пересаженное сердце не сразу становится родным, ему необходимо время на адаптацию. Поэтому спустя год мальчика вновь госпитализируют для полного изучения процессов в его организме", – рассказали в фонде.

По словам сотрудников фонда, Диму ждет биопсия сердца для проверки на отторжение. Эта процедура очень серьезная и опасная. Как говорит мама: "Фактически является полноценной маленькой операцией".

Поможем все вместе!

Для ежегодной госпитализации Министерство здравоохранения готово оплачивать проезд. Поэтому мама и Дима едут туда и обратно на поезде. В дороге очень важно сохранить режим питания. Дима вынужден придерживаться очень строгой диеты, потому что принимает большую дозу иммуносупрессий, которые подавляют иммунитет, чтобы его тело не отвергло новое сердце. Питание происходит по времени и ровно четыре раза в день. Хлеб и другие мучные изделия под запретом, даже любимую картошку и ту нельзя. Мама дома всегда отваривает сыну свежие овощи: брокколи или стручковую фасоль.

"Мы приняли решение немного помочь Анастасии и Диме. Для того чтобы прожить в Москве пока мальчик находится на госпитализации, нужны деньги на питание и проезд. У вас есть возможность вместе с нами помочь мальчику успешно пройти этот сложный момент в лечении", – говорят в фонде.

Всего для поездки нужно собрать 25 500 рублей.

Реквизиты для пожертвования в фонд с сообщением: "Диме на поездку":

– Сбербанк-онлайн: через платежи на счет фонда, ввести название фонда ОБЛАКА и любую сумму пожертвования. Средства спишутся с вашей карты сразу на счет фонда "Облака";

– Альфа-Банк: через расчетный счет с карты Альфа-Банка: р/с № 40703810123100000035;

– СМС на номер 3434, текст Облака 75, придет подтверждение, просьба пройти до финала;

– кнопка "Помочь" через сайт фонда "Облака";

– подписаться на аккаунт фонда @fond_oblaka;

– сделать репост любой публикации себе на страницу.