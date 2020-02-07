Российских заключенных привлекли к пошиву медицинских масок

Заключенные в Курской области приступили к пошиву медицинских масок. Об этом сообщает сайт регионального управления ФСИН.

Отмечается, что маски изготавливаются на швейных участках исправительных учреждений, и по качеству они не уступают аптечным.

Как сказано в сообщении, заключенные шьют медицинские маски для личных нужд, а в ближайшее время будет изготовлено более 10 тысяч изделий.

Напомним, по данным Минздрава, дефицита медицинских масок в государственных аптеках сейчас нет. Тем не менее в аптеках Барнаула уже намечается нехватка таких изделий.