Автоцентр АНТ приготовил бомбическое предложение для покупателей

Автоцентр АНТ приготовил для покупателей шикарное предложение. Только один вечер – 12 февраля в 18:00 – покупателей будут ждать максимальные выгоды и подарки на покупку новых автомобилей Mitsubishi!

Кроссоверы и внедорожники можно будет купить с помощью выгодного кредитного предложения со ставкой от 0,1%*, а также получить приятные бонусы и подарки.

Для гостей мероприятия Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, подготовит вкусные угощения, увлекательные мастер-классы и захватывающие викторины. Кроме того, среди гостей пройдет розыгрыш билетов на концерт популярной группы. Самых маленьких гостей на празднике будут ждать множество подвижных игр и аниматоры.

Не упустите свой шанс! Станьте владельцем Mitsubishi и испытайте его в действии!

* Предложение распространяется на новые автомобили Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Банк-кредитор: АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789.

Автоцентр АНТ – официальный дилер MITSUBISHI MOTORS

г. Барнаул, Павловский тракт, 251д

тел.: 29 -00-29