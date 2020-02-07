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Браконьеры убили самого редкого хищника на планете

, ИА "Амител"
Инцидент произошел в Приморском крае
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Приморском крае неизвестные убили амурского тигра, который занесен в Международную Красную книгу и считается одним из самых редких хищников на планете, передает РИА "Новости", ссылаясь на слова генерального директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

По словам Арамилева, эксперты центра "Амурский тигр" нашли подозрительные следы в лесу и вызвали сотрудников полиции и охотнадзора. Расследование показало, что на одного амурского тигра стало меньше. На данный момент ведется следствие.

По данным специалистов, на осень 2019 года общая численность амурских тигров составляла 580-600 особей. Ожидается, что следующая перепись тигров состоится в 2020-2021 году.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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