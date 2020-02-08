Апельсины, нижнее белье и бутылки: как китайцы спасаются от коронавируса

Фото: Weibo

Коронавирус 2019-nCoV, который взбудоражил всю планету, оставляет в карантине 14 городов в Китае. Без маски ходить там по улице запрещено и карается штрафом. Местные жители жалуются на перекупщиков медицинских масок и, как следствие, их высокую цену.

Не уверены, этим ли обусловлено, что некоторые китайцы начали использовать не совсем обычные маски. Но фотографии, которые приходят из Поднебесной, не могут не улыбнуть.