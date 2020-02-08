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Апельсины, нижнее белье и бутылки: как китайцы спасаются от коронавируса

, ИА "Амител"
Не совсем обычные защитные маски стали достоянием соцсетей

Фото: Weibo

Коронавирус 2019-nCoV, который взбудоражил всю планету, оставляет в карантине 14 городов в Китае. Без маски ходить там по улице запрещено и карается штрафом. Местные жители жалуются на перекупщиков медицинских масок и, как следствие, их высокую цену.

Не уверены, этим ли обусловлено, что некоторые китайцы начали использовать не совсем обычные маски. Но фотографии, которые приходят из Поднебесной, не могут не улыбнуть.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

8.02.2020 08:11
- гость -

Без маски ходить там по улице запрещено и карается штрафом.

Вот в этом весь и секрет. Надо полагать, из чего должна быть сделана маска не оговаривается, а значит для того чтобы избежать штрафа вполне достаточно сделать маску например из апельсина.

8.02.2020 08:54
бийчанин

Самая крутая - последняя. Взял использованную у подруги

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