Из-за теплой зимы в России могут исчезнуть комары

Директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал "Известиям" о том, что из-за аномально теплой зимы в России могут исчезнуть комары.
Ученый пояснил, что потепление способствует пробуждению насекомых, но из-за того что им нечего есть, они погибают. При этом нарушается пищевая цепочка, поскольку личинки комара входят в рацион питания рыб.
"Беспокоиться стоит о мальках и головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год", – отметил ученый.
По его словам, потепление сказывается на всех живых организмах.
Комментарии
Ура.
Ну хоть какаято замечательная новость сёдне
Ага, комары они как чиновники и депутаты - их все больше и больше.
Это не про нас. Это про Москву и область. У нас и комары и мухи и ещё какая-нибудь дрянь будет обязательно
Срочно закон надо принять - убил комара - штраф!
Хотелось бы дожить до того времени, когда комара занесут в книгу исчезающих видов)) и фиг с ней, с этой рыбой)