Что нам стоит дом построить: Сибирь встретит лучших представителей стройиндустрии

Накануне нового строительного сезона, с 18 по 21 февраля 2020 года, в МВК "Новосибирск Экспоцентр" состоится крупнейшая за Уралом международная выставка строительных, отделочных материалов и оборудования, архитектурных проектов и дизайна "Сибирская строительная неделя". Экспозиция объединит предложения более 200 производителей из России, Китая, Германии, Дании, Казахстана и Узбекистана.

"В этом году выставка укрепила свой международный статус, чем мы очень гордимся, – говорит руководитель проекта Мария Золотухина. – В частности, датская компания HawkeyePedershaab презентует инновационные решения для рынка бетонных труб. Немецкая Masa представит новые модели бетоносмесителей и асфальтоукладчиков. В ассортименте казахстанской компании JAKKO – востребованные рынком трубы и фитинги для систем водоснабжения, отопления и канализации".

Итальянское предприятие Relotti покажет мягкую мебель класса люкс. Испанская компания Simon предложит посетителям минималистичные модели выключателей, силовых и мультимедийных розеток, диммеров. Китайская корпорация First New Material Technology Development представит лаки, теплоизоляционные изделия и напольные покрытия. Словом, экспозиция обширна и охватывает все направления строительства, проектирования и дизайна.

Деловая программа выставки ожидается как никогда масштабной. Круглый стол "О повышении эффективности работ в сфере строительства и выполнении поставленных президентом РФ задач при реализации национальных проектов в субъектах СФО" объединит представителей региональных отраслевых министерств, контролирующих ведомств и лидеров сибирского строительного рынка.

В деловой программе примет участие "ДОМ.РФ". Специалисты федерального института развития проведут масштабный семинар для застройщиков.

Участниками III форума дизайнеров и архитекторов – крупнейшего отраслевого проекта в макрорегионе, который пройдет на площадке выставки, – станут около трех тысяч профессионалов со всей Сибири и Дальнего Востока. Специальный гость форума – легендарный архитектор Лиу Тай Кер, создатель уникального облика Сингапура, автор мастер-плана города Иннополис в Татарстане, консультант мэрии Москвы по вопросам формирования комфортной городской среды – поделится идеями и видением развития городской архитектуры.

Впервые на площадке выставки пройдет международный интерьерный фестиваль HomeFest. Уникальное для Сибири мероприятие адресовано дизайнерам интерьера, дизайнерам по текстилю, дизайнерам по шторам, архитекторам, декораторам, владельцам оптовой, розничной торговли, товаров для интерьера, представителям гостиничного бизнеса.

Ожидается, что за четыре дня выставку посетят не менее 10 тыс. профессионалов стройиндустрии.

Для того чтобы посетить выставку, необходимо пройти регистрацию на сайте "Сибирской строительной недели".

Оргкомитет выставки "Сибирская строительная неделя"

8 (383) 363-00-63

info@sibbuilding.ru

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