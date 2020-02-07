Профессия грузчика стала самой популярной в России за 2019 год

Аналитический центр "Авито Работа" выяснил, какие профессии были самыми популярными в России в 2019 году. Результатами исследования поделились "Известия".

По данным экспертов, в прошлом году россияне активнее всего интересовались профессиями водителя, электрика и грузчика. Также в десятку по итогам года попали специальности продавца, администратора, повара, разнорабочего, сварщика и няни.

Отмечается, что профессия грузчика стала самой популярной в 2019 году, а заинтересованность ею выросла на 17% по сравнению с 2018 годом.

Профессии няни и разнорабочего тоже пользовались большим спросом, в сравнении с предыдущим периодом количество поисковых запросов на эти вакансии выросло на 6%.

А вот интерес россиян к работе водителем остался на прежнем уровне. При этом вакансии продавца, администратора, уборщицы и сварщика оказались менее популярными по количеству запросов в сравнении с предыдущим периодом.

Исследователи пришли к выводу, что в целом россияне стали больше интересоваться работой: количество соответствующих запросов выросло на 18% за 2019 год.

Отмечается, что россияне также намного чаще интересовались возможностями получения ежедневных выплат – соответствующий запрос вырос на 49%. Запросы со словом "подработка" увеличились на 2%, а интерес к работе на дому в 2019 году, напротив, упал примерно на 2%.