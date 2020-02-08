Одна мармеладка как 15 сигарет: почему запреты не мешают продаже снюса на Алтае

Родители по всей России бьют тревогу: у школьников набирают популярность бездымные никотиновые смеси. Один из самых громких случаев произошел на Алтае: у 13-летнего школьника в Заринске остановилось дыхание после употребления снюса. Власти отреагировали быстро: продажу никотиновых смесей детям в регионе запретили на законодательном уровне. Вот только на деле эти ограничения не работают, пояснил депутат АКЗС Николай Якушев. Почему никто не может запретить ребенку баловаться снюсом прямо в школе, как реагируют на запрет предприниматели и как спасти детей от отравы, представители профильных ведомств обсудили на круглом столе в ОНФ.

Снюс в школе

Запрет на продажу снюса несовершеннолетним в Алтайском крае не поставил точку в борьбе с проблемой, рассказал Якушев. Без комплексных мер такое ограничение, к сожалению, является лишь формальностью.

"Что мы сделали? Запретили продажу детям. Но ведь запретить употребление никотиновых смесей мы не можем. Вот представьте: сейчас ребенок может прямо в школе употреблять снюс. И по закону никто не может ему ничего сделать. Вообще. Тем более что торговля снюсом сейчас перекочевала в интернет, а там контролировать ее еще сложнее", – объяснил депутат.

При этом он отметил, что в АКЗС со своей стороны сделали максимум, но полностью запретить снюс невозможно, да и контролировать своих детей могут только их родители.

Где снюс, а где не снюс?

Как оказалось, бороться с новомодным и опасным "развлечением" подростков мешает еще и путаница в терминах. Поэтому полиции и Роспотребнадзору приходится делить между собой полномочия и разбираться, где снюс, а где – не очень.

Все вокруг говорят о "снюсе", хотя сам по себе он уже давно запрещен, объяснила начальник отдела обеспечения антинаркотической деятельности УМВД по Алтайскому краю Елена Жалыбина.

"Снюс – это жевательные или сосательные смеси с содержанием табака. И их продажа в России запрещена. Но то, что сейчас представлено на рынке, изготавливается вообще без табака. Эти аналоги, где табак заменяют на синтетический никотин. И они уже под запрет не попадают. Поэтому полиция здесь бессильна", – рассказала Жалыбина.

Более того, эти аналоги по своим признакам вообще относятся к пищевой продукции, добавила начальник надзора за гигиеной детей и подростков алтайского Роспотребнадзора Елена Боброва. В ведомстве, по ее словам, делают все возможное, чтобы контролировать оборот такой продукции.

С 20 декабря 2019 года по 30 января 2020 года сотрудники Роспотребнадзора провели 2073 проверки. По их итогам в суды направили 48 административных протоколов. Девять из них – в отношении юрлиц. Всю продукцию без документов изъяли, объяснила Боброва.

Отрава без дыма и запаха

Ответ на вопрос, почему снюс так популярен среди школьников, следует искать в интернете, пояснил ординатор кафедры психиатрии АГМУ Евгений Зверев.

"В интернете идет активная пропаганда употребления никотиновых смесей. Рекламу снюсов можно найти на популярных ресурсах, в Instagram и в пабликах "ВКонтакте". Вот вам самый яркий пример: один из YouTube-каналов с четырехмиллионной аудиторией рекламирует эти смеси. И 80% всей этой аудитории – несовершеннолетние. Понятно, почему среди школьников употребление снюса становится популярным", – рассказал Зверев.

Он подчеркнул, что свою роль играет хитрость производителей: они маскируют опасные вещества под "безобидные" продукты. И школьники не видят опасности в употреблении карамелек, леденцов, жвачек и мармеладок.

Но опасность эта очень серьезная, пояснил главный нарколог края Андрей Иванов. По его словам, одна такая мармеладка соответствует 15 сигаретам по содержанию никотина. А употребление таких смесей в юном возрасте грозит замедлением роста, когнитивными расстройствами и даже риском онкологического заболевания.

Не стреляйте в предпринимателя

Предприниматели, кстати, активно идут навстречу законодателям, рассказал начальник управления по развитию предпринимательства края Александр Евстигнеев. И это при том, что они вообще ничего не обязаны убирать с прилавков.

"Большинство алтайских предпринимателей – сознательные граждане. У них тоже есть дети. Поэтому многие пошли навстречу и убрали эту продукцию еще до официального запрета. Но всегда есть исключения. Об этом нельзя забывать. И такая продукция в продаже еще есть. Пока официального и полного запрета не будет – дети будут иметь доступ к снюсам", – пояснил Евстигнеев.

Тех людей, которые продают никотиновые смеси в интернете, Евстигнеев назвал "преступниками, а не предпринимателями". Сайты, паблики и страницы в Instagram, которые занимаются торговлей, блокирует Роскомнадзор. Но представитель ведомства пожаловалась, что "там, где закрывают один сайт, открываются три других". И полного контроля над этими ресурсами добиться пока нельзя.

Как спасти детей?

То, что нынешние меры в Алтайском крае сработали недостаточно эффективно, не значит, что решения нет, объяснил Якушев.

"Мое личное мнение – снюс нужно вообще запретить в России. Для всех. И тогда таких проблем не будет. Тот законопроект, который мы приняли, – это наш максимум. Даже для этого нам пришлось искать лазейки. Мы запретили продажу снюса детям, дополнив закон об электронных сигаретах. Наши ресурсы тут очень ограничены. Решение должно быть на федеральном уровне", – выразил уверенность модератор круглого стола.

С этим мнением согласились все. Без федерального закона все, что ни делали бы местные власти, будет лишь полумерами, констатировал глава ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк. По его словам, как бы ни старались сейчас Минздрав, Роспотребнадзор, полиция, Минобр и депутаты, у них получается лишь "бить по хвостам".