Как десять "однушек". Самую большую квартиру Барнаула продают за 15 млн рублей

ЖК "Плаза"/Фото:avito.ru

Самую большую квартиру Барнаула продают в жилом комплексе PLAZA на ул. Никитина, 107. Ее общая площадь – 355 квадратных метров. Располагается она на восьмом этаже.

Планировка объекта включает четыре спальные комнаты, каждая из которых с санузлом, кухню-гостиную, гардеробную, хозяйственные помещения. Высота потолков в квартире составляет 3,5 метра. Жилье продают под отделку, но зато с проведенной электрикой и коммуникации.

"В шаговой доступности ВДНХ, набережная, Центральный парк, Демидовская площадь. Над квартирой усиленная крыша (смотровая площадка) с возможностью установки зоны барбекю", – сказано в объявлении.

Ранее звание самой большой квартиры Барнаула принадлежало объекту в жилом комплексе "Столичный" площадью 251 квадратный метр. Двухуровневый пентхаус, расположенный на 22 этаже, продавали за 19,33 млн рублей. Квартира даже попала в рейтинг ЦИАН как одна из самых больших в Сибири.