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"Пошумим…": в алтайской школе устраивают рэп-баттлы в стиле Гнойного и Oxxxymironа

, ИА "Амител"
В селе Комарово устраивают баттлы между классами

Специальные рэп-баттлы между классами на тему службы в армии провели в Комаровской средней школе Алтайского края. Как следует из информации на сайте учебного учреждения, баттл прошел между Валерием Достоваловым и Дмитрием Уваровым на тему "Нужна современным юношам служба в армии или не нужна".

Баттл состоял из трех раундов. Первый раунд выиграл Дмитрий Уваров, второй и третий остались за Валерием Достоваловым, который и одержал в итоге победу.

Судя по фотографиям, ученики копировали поведение известных рэперов из известного интернет-шоу Versus Battle. Оно выходит с 2013 года и пользуется огромной популярностью у школьников. Так, баттл Oxxxymiron и Гнойного, собравший более десяти миллионов просмотров на YouTube, эксперты уже назвали главным событием культурной жизни августа 2017 года.

В интервью amic.ru начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова призналась, что также с интересом следит за рэп-баттлами, а особенно за творчеством Оксимирона.

"Я признаю это. Человек в своих текстах дает такую информацию, которую не сразу подросток может освоить. У него блестящее образование. В его текстах очень много полезной смысловой нагрузки, которую нам интересно разбирать с сыном. Благодаря именно его песням я объясняла ему что такое, например, "голгофа". Одно дело слышать тесты Оксимирона, другое дело – их понимать", – сказала тогда Екатерина Четошникова.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

7.02.2020 17:16
- гость -

мда...

7.02.2020 17:40
- гость -

Школа общего или строгого режима? Образование подменяют черт-те чем!

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