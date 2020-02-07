Эксперт рассказал о пользе и вреде семечек

Врач-диетолог Тамара Прунцева рассказала, полезно ли употреблять подсолнечные семена в пищу. Ее слова передает радио Sputnik.

Прунцева отмечает, что употребление семечек может быть полезным для здоровья, так как в них содержится витамин Е, который улучшает ногти, волосы и кожу, а также оказывает полезное воздействие на костную ткань и замедляет старение клеток организма.

Эксперт обращает внимание, что семечки — довольно калорийный продукт: в 100 граммах жареных семечек 700 калорий, а в сырых — 600. Поэтому людям с избыточным весом не стоит злоупотреблять этим продуктом.

Также не стоит щелкать семечки при остром панкреатите и болезни Вильсона-Коновалова, из-за которой в организме нарушается обмен меди и медьсодержащих белков, пояснила Прунцева.