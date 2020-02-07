60 здоровых китайцев посадили в карантин в Екатеринбурге

В екатеринбургский санаторий "Бодрость" поступили 60 граждан Китая, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик.
Замглавы отметил, что китайцы здоровы и симптомов заражения коронавирусом у них нет, но в целях профилактики им необходимо побыть под наблюдением специалистов.
"Это не зараженные люди. Они здесь на карантине. Не надо раздувать панику! Если будут какие-то признаки ОРВИ, то сразу будут отвезены в больницу", — заключил политик.
Ковальчик также отметил, что в случае необходимости власти Екатеринбурга организуют новые места для карантина, но пока такой необходимости нет.
Напомним, по данным на утро 7 февраля, от коронавируса погибло 636 человек, а число зараженных уже превысило 31 тысячу. Медики активно ведут работу над вакциной, но ее не смогут выпустить раньше конца 2021 года.
Комментарии
60 маленьких китайцев
крепко держатся за.......
Да ладно! Прямо так и отправили бесплатно в санаторий "Бодрость" 60 человек. Ну, ну...