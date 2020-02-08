Известный бар, где обедал Валуев, продают на Алтае за 2 миллиона рублей

Один из самых известных баров алтайского города Бийска – Rocks – выставили на продажу. Информация об этом появилась на сайте объявлений "Авито".

Как следует из информации, коктейль-бар собственники продают за 2 млн рублей. Собственно, продается оборудование и бренд, потому как само помещение находится в аренде.

Нынешние собственники указывают, что заведение работает с 2013 года. За это время оно не раз сменило хозяев. Также сообщается, что это отличное место для инвестиций и развития бизнеса и одно из самых известных кафе в городе.

Ранее здесь обедали несколько известных людей, включая Ирину Ортман и Николая Валуева.