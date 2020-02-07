Регина Дубовицкая посоветовала россиянам не доживать до старости

Руководитель "Аншлага", телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с порталом Teleprogramma.pro рассказала о размерах своей пенсии.
"У меня пенсия 16 тысяч рублей. Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги. Как я считаю, в Москве на эту пенсию вообще прожить нельзя", – поделилась 71-летняя звезда юмористических программ.
Дубовицкая отметила, что держаться ей помогает работа, которую она любит и не собирается оставлять, и рассказала историю обедневшей учительницы, вынужденной просить милостыню.
"Лучше до старости не доживать. Может быть, хорошо, что продлили пенсионный возраст", – подытожила она.
Комментарии
Дубовицкая ... рассказала историю обедневшей учительницы, которая вынуждена просить милостыню.
Как грустно....
Такой вот юмор, сквозь слёзы.
Кстати, президент у нас с юморком, любит пошутить, даже анекдотец подпустить. Вот и когда пустился в разъяснения по поводу конституционных новаций, хохотнул.
А нам не до шуток.
А он пусть себе смеётся, у него всё хорошо.
Сами таких выбрали.