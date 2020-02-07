ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 6%

Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 6% годовых, сообщает РИА "Новости".

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года", – заявил регулятор.

Это снижение – шестое подряд. В июне, июле и сентябре ее снижали на 0,25%, а в октябре сразу на половину пункта. В декабре регулятор еще раз снизил ставку на 0,25 процентного пункта, опустив ее до 6,25%.