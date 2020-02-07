На территории американского посольства в Индии изнасиловали ребенка

В Нью-Дели по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки задержали 25-летнего местного жителя, пишут "Известия".

Инцидент произошел на территории посольства США. Ребенка госпитализировали, врачи подтвердили факт насилия. Семья девочки проживает на территории дипмиссии, где ее отец работает в штате обслуживания персонала.

Подозреваемый также проживает на территории дипмиссии. По данным полиции, мужчина заманил девочку к себе домой, когда та играла на улице.

Если причастность молодого человека к преступлению подтвердится – его ждет смертная казнь.