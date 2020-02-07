Прямой автобусный рейс до Шерегеша откроют из Барнаула

В Барнауле открыта продажа билетов на автобус Барнаул – Таштагол, проходящий через Целинное, Ельцовку и Шерегеш, сообщает официальный сайт Алтайского края.

С барнаульского автовокзала рейс будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам в 21:30. Из Таштагола автобусы будут ходить по вторникам, четвергам и воскресеньям в 18 часов 30 минут, из Шерегеша – в 19 часов 10 минут. В столицу Алтайского края пассажиры прибудут в 4 часа.

Пассажиров будут перевозить на автобусах Kia Grandbird, рассчитанных на 43 места. Кроме того, перевозчик предоставляет возможность бесплатно провозить с собой один комплект лыжного инвентаря на человека.